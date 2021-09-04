وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التعاون الأمني بين البلدين

المناطق - واس:

بحث وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التعاون الأمني بين الرياض و بغداد، وأهمية تطويره في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، إضافة لتبادل الخبرات الأمنية.

فيديو | رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل وزير الداخلية #الإخبارية pic.twitter.com/QXPvTa6xfl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2021



ووصل منذ قليل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، إلى العراق في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.