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الرياض في المقدمة.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

الرياض في المقدمة.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1022024
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة  تسجيل 138  إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفيات.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 211 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (533,843) حالة.

وتصدرت الرياض إصابات المملكة الجديدة مسجلة 43 إصابة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 25 حالة، والشرقية  14 حالة، والمدينة المنورة وجازان 10 حالات لكل منها، وعسير 9 حالات، والقصيم 7 حالات، ونجران 5 حالات وتبوك وحائل 4 حالات لكل منها، والحدود الشمالية 3 حالات، والجوف والباحة 2 حالة لكل منها.

كما شملت المناطق الأقل إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مناطق عسير، القصيم، نجران، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الباحة.

 

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