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التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

ضربة قوية لـ إيران بعد اعتقال الحوثي حسن العماد.. وخبير: أبرز المقربين من «خامنئي»

ضربة قوية لـ إيران بعد اعتقال الحوثي حسن العماد.. وخبير: أبرز المقربين من «خامنئي»

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ضربة قوية لـ إيران بعد اعتقال الحوثي حسن العماد.. وخبير: أبرز المقربين من «خامنئي»

ضربة قوية لـ إيران بعد اعتقال الحوثي حسن العماد.. وخبير: أبرز المقربين من «خامنئي»
اعتقال الحوثي حسن العماد
http://almnatiq.net/?p=1022033
محررو المناطق:

قال المحلل السياسي اليمني وضاح اليمن، إن القيادي بمليشيا الحوثي الإرهابية حسن العماد يُعد واحد من أبرز المقربين من علي خامنئي، لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني منذ التسعينيات.

 

واتهم المحلل اليمن في مداخلة مع قناة «العربية»، العماد بقيادة حركة التشيع هو وأسرته في اليمن.

 

 

ولفت إلى أن اعتقال «العماد» في محافظة المهرة يُعد ضربة قوية لإيران ومليشيا الحوثي؛ كونه لا يقل أهمية عن عبدالملك الحوثي.

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