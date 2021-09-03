ضربة قوية لـ إيران بعد اعتقال الحوثي حسن العماد.. وخبير: أبرز المقربين من «خامنئي»

محررو المناطق:

قال المحلل السياسي اليمني وضاح اليمن، إن القيادي بمليشيا الحوثي الإرهابية حسن العماد يُعد واحد من أبرز المقربين من علي خامنئي، لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني منذ التسعينيات.

واتهم المحلل اليمن في مداخلة مع قناة «العربية»، العماد بقيادة حركة التشيع هو وأسرته في اليمن.

المحلل السياسي وضاح اليمن: القيادي بميليشيا الحوثي حسن العماد أبرز المقربين من #خامنئي.. واعتقاله في المهرة ضربة قوية لـ #إيران#العربية pic.twitter.com/ohD6Yq2ws1 — العربية (@AlArabiya) September 4, 2021

ولفت إلى أن اعتقال «العماد» في محافظة المهرة يُعد ضربة قوية لإيران ومليشيا الحوثي؛ كونه لا يقل أهمية عن عبدالملك الحوثي.