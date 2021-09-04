«الإيدز» أخطرها.. «الصحة» تُحذر الرياضيين من 4 أضرار لتقاسم إبر المنشطات

المناطق ـ الرياض:

حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من مخاطر تقاسم الإبر بين الرياضيين خلال استخدام «الستيرويدات» البنائية.

وأوضحت المديرية، أن مخاطر هذا الأمر تشمل تضرر الأوردة والذي يؤدي إلى الإصابة بتقرحات، وكذلك الإصابة بعدوى التهاب الكبد B .

ماهي المنشطات التي يستخدمها بعض الرياضيين #صحة_الرياض pic.twitter.com/XE0Rji1Hj6 — صـ حـ ـة ا لـ ر يـ ـا ض (@riyadhhealth) September 4, 2021

ولفتت إلى أن المخاطر تتضمن إمكانية الإصابة بعدوى التهاب الكبد C، وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).