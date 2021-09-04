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«الإيدز» أخطرها.. «الصحة» تُحذر الرياضيين من 4 أضرار لتقاسم إبر المنشطات
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1022039
المناطق ـ الرياض:

حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من مخاطر تقاسم الإبر بين الرياضيين خلال استخدام «الستيرويدات» البنائية.

 

وأوضحت المديرية، أن مخاطر هذا الأمر تشمل تضرر الأوردة والذي يؤدي إلى الإصابة بتقرحات، وكذلك الإصابة بعدوى التهاب الكبد B .

 

ولفتت إلى أن المخاطر تتضمن إمكانية الإصابة بعدوى التهاب الكبد C، وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

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