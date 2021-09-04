احدث الأخبار

معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)
محليات
 رصد 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية 
المناطق
 «فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا
أجواء المناطق
 النصر يطلب حكامًا أجانب لمباراته أمام الاتحاد
الرياضة
 الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 الصحة تحذر: متحورات كورونا سريعة الانتشار ويجب أخذ الجرعتين
أهم الاخبار
 سرقة ونشل وسطو مسلح واعتداء.. 20 مطلوبًا بقبضة الأمن العام (فيديو)
أهم الاخبار
 «الإيدز» أخطرها.. «الصحة» تُحذر الرياضيين من 4 أضرار لتقاسم إبر المنشطات
أهم الاخبار
 ضربة قوية لـ إيران بعد اعتقال الحوثي حسن العماد.. وخبير: أبرز المقربين من «خامنئي»
أهم الاخبار
 ضبط أكثر من 3 آلاف مُخالفة لأنظمة العمل والاحترازات بالرياض
محليات
 الرياض في المقدمة.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة
أبرز المواد
 وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التعاون الأمني بين البلدين
أهم الاخبار
عاجل

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

محليات
رصد 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية 

رصد 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية 

المناطق
«فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا

«فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا

أجواء المناطق
النصر يطلب حكامًا أجانب لمباراته أمام الاتحاد

النصر يطلب حكامًا أجانب لمباراته أمام الاتحاد

الرياضة

معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)
الألعاب الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=1022051
محررو المناطق:

حذرت الدكتورة ندى العيسى المعالجة النفسية، من الإفراط في إستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة، مشيرًة  إلى خطر ذلك على الصحة العامة خاصة للأطفال.

وقالت المعالجة النفسية، إن هناك دراسة أميركية لأكاديمة طب الأطفال توضح أن الحد المسموح لاستخدام الألعاب الإلكترونية لمن هم أقل من 18 عامًا «ساعتين» يوميًا، وبمراقبة الوالدين، والطفل تحت 18 شهرًا يمنع من مشاهدة التلفاز.

وأضافت العيسى خلال لقاء  مع برنامج «120» على قناة «الإخبارية»، أن استخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة، يتسبب في أضرار جسدية، تتمثل في ألام الرقبة، المفاصل، فقرات الظهر، السمنة الفرطة، ونفسية مثل القلق والتوتر والعصبية والعزلة ودخول بدرجة أعلى في التوحد، وتنشيط الصرع الصامت.

وأوضحت أن الألعاب الإلكترونية تزيد من حالة التوحد، مشددة على  ضرورة أن يشارك الطفل في نشاطات خارجية وأن يكون متفاعل مع الآخر.

روابط ذات صلة

الصحة تحذر: متحورات كورونا سريعة الانتشار ويجب أخذ الجرعتين

الصحة تحذر: متحورات كورونا سريعة الانتشار ويجب أخذ الجرعتين
«الصحة»: عدم حصول الأشخاص البالغين على لقاح كورونا يتسبب في إصابة الأطفال

«الصحة»: عدم حصول الأشخاص البالغين على لقاح كورونا يتسبب في إصابة الأطفال
جرعات «كورونا» المُعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ38 مليون

جرعات «كورونا» المُعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ38 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*