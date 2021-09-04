معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

محررو المناطق:

حذرت الدكتورة ندى العيسى المعالجة النفسية، من الإفراط في إستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة، مشيرًة إلى خطر ذلك على الصحة العامة خاصة للأطفال.

وقالت المعالجة النفسية، إن هناك دراسة أميركية لأكاديمة طب الأطفال توضح أن الحد المسموح لاستخدام الألعاب الإلكترونية لمن هم أقل من 18 عامًا «ساعتين» يوميًا، وبمراقبة الوالدين، والطفل تحت 18 شهرًا يمنع من مشاهدة التلفاز.

وأضافت العيسى خلال لقاء مع برنامج «120» على قناة «الإخبارية»، أن استخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة، يتسبب في أضرار جسدية، تتمثل في ألام الرقبة، المفاصل، فقرات الظهر، السمنة الفرطة، ونفسية مثل القلق والتوتر والعصبية والعزلة ودخول بدرجة أعلى في التوحد، وتنشيط الصرع الصامت.

وأوضحت أن الألعاب الإلكترونية تزيد من حالة التوحد، مشددة على ضرورة أن يشارك الطفل في نشاطات خارجية وأن يكون متفاعل مع الآخر.