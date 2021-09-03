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«فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا

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«فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا

«فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا
اقتران الزهرة بالسماك الأعزل
http://almnatiq.net/?p=1022065
المناطق - واس:

يرصد بسماء الوطن العربي غدًا الأحد، اقتران كوكب الزهرة رمز الجمال بنجم السماك الأعزل بالأفق الجنوبي الغربي في حدث يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، إن الزهرة سيظهر أولًا بعد حوالي 45 دقيقة أو قبل ذلك من غروب الشمس، لافتًا إلى أنه ألمع كوكب وأكثر إشراقًا من السماك الأعزل، ومع التعمق نحو ظلمة الليل سيظهر السماك الأعزل بالقرب من كوكب الزهرة، وسيكون الثنائي مرئيًا للعين المجردة بعد حوالي 60 دقيقة من غروب الشمس.

وتابع أبوزاهره: «السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء ويعد أحد نجوم الصيف في النصف الشمالي للأرض، وعلى الرغم من أنه يظهر كنقطة واحدة من الضوء، لكنه في حقيقته نظام نجمي ثنائي يبعد حوالي 240 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي».

وأشار أبو زاهره إلى أنه بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الشمالية البعيدة، فإن الزهرة والسماك الأعزل سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد وقت قصير من غروبها، أما بالنسبة لأولئك في خطوط العرض الجنوبية ستطول مدة بقاء الكوكب والنجم فوق الأفق بعد حلول ظلمة الليل.

وأرجع رئيس الجمعية الفلكية بجدة السبب في ذلك إلى أنه عند غروب الشمس وبداية الليل في أمسيات شهر سبتمبر يكون مسار الشمس والقمر والكواكب في أعلى مستوى خلال العام في النصف الجنوبي لكوكبنا أما في النصف الشمالي يحدث العكس، حيث ينخفض مسار الشمس إلى أدنى مستوى له في هذا التوقيت.

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