رصد 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية 

المناطق - الحدود الشمالية:

رصدت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية والأنظمة البلدية.

وطُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها، كم تم إغلاق منشأة مخالفة، وذلك خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية ببلدية رفحاء على المراكز التجارية، وأسواق النفع العام.

وأوضحت بلدية رفحاء أن ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، وتفعيلاً لمبادرة ممتثل.

وطالبت البلدية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.