وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر

محررو المناطق:

قال وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، إن يوم 9 سبتمبر ربما يحّدد فيه مصير السجائر الإلكترونية.

وأضاف عسيري في تغريدة له عبر حسابه بـ «تويتر» أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ستنظر في أكثر من مليوني طلب ترخيص من الشركات الأمريكية المصنعة لهذه السجائر.

9 سبتمبر ربما يُحدّد فيه مصير السجائر الالكترونية

هيئة الغذاء والدواء الامريكية تنظر في اكثر من مليوني طلب ترخيص من الشركات الامريكية المصنعة لهذه السجائر و في حال رفض الترخيص فسيُحظر تداولها و إن رُخّصت فستزداد التجارة المزدهرة ازدهاراً https://t.co/Z1pSK9mklo — عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) September 4, 2021

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه في حال رفض الترخيص فسيُحظر تداولها و إن رُخّصت فستزداد التجارة المزدهرة ازدهاراً.