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وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر

وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر
دكتور عبدالله عسيري
http://almnatiq.net/?p=1022073
محررو المناطق:

قال وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، إن يوم 9 سبتمبر ربما يحّدد فيه مصير السجائر الإلكترونية.

وأضاف عسيري في تغريدة له عبر حسابه بـ «تويتر» أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ستنظر في أكثر من مليوني طلب ترخيص من الشركات الأمريكية المصنعة لهذه السجائر.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه في حال رفض الترخيص فسيُحظر تداولها و إن رُخّصت فستزداد التجارة المزدهرة ازدهاراً.

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