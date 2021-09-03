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«أنا هموت قريب».. قصة طفلة مصرية تنبأت بوفاتها وحددت من يدفنها

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«أنا هموت قريب».. قصة طفلة مصرية تنبأت بوفاتها وحددت من يدفنها

«أنا هموت قريب».. قصة طفلة مصرية تنبأت بوفاتها وحددت من يدفنها
طفلة تنبأت بوفاتها
http://almnatiq.net/?p=1022078
محررو المناطق

في واقعة غريبة من نوعها، تنبأت طفلة في مصر بوفاتها برسالة مؤثرة حددت فيها طريقة تشييع جثمانها، ومن يقوم بدفنها.

 

وتشير التفاصيل إلى أن الطفلة مارينا ميلاد البالغة من العمر 12 عامًا فاجأت أسرتها بوصية كتبتها قبل وفاتها بثلاثة شهور، حيث تنبأت فيها بموتها جراء معاناتها المرضية.

طفلة تنبأت بوفاتها

وكتبت الطفلة في رسالتها لوالدتها: «أنا هموت قريب جداً أنا متأكدة، فيه صوت بيقولى أنا هموت قريبًا وأنا حاسه كده، لما أموت متغسلنيش ومحدش يشوفنى غير سامح وماجد وأنتى وبابا تلبسونى ومحدش يلبسنى غيركم».

 

وأضافت: «اللى يشيل الصندوق بابا وأعمامى وأنتى وماجد وسامح وعمى هانى، وأنتى تروحى المدافن ما تلبسيش أسود ولا تعيطى وشغلوا التليفزيون».

 

وتوفيت الطفلة الصغيرة بعد صراع مع مرض السرطان، لتنتهي معاناتها مع ورم خبيث ظهر أسفل لسانها، كما نفذت أسرتها وصيتها بشكل كامل خلال دفنها.

رسالة الطفلة

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