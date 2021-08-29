حرمان العين والوحدة من تقرير الكفاءة المالية.. والرياضة تكشف الالتزامات واجبة السداد

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أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عن تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشرت وزارة الرياضة تقرير عن الكفاءة المالية للأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر موقع تويتر، مشيرًة إلى أنه تقرر عدم منح ناديي العين والوحدة شهادة الكفاءة المالية.

وقالت لجنة الكفاءة المالية، إنه إشارة إلى إعلان لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية لإجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م لأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وتحديد تاريخ 29 أغسطس 2021م كآخر موعد للوفاء بهذه الالتزامات، فإن اللجنة تود كشف بيان ما تم سداده من هذه الالتزامات خلال الفترة المحددة أعلاه، مع منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية استنادًا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية، وهي: (الدرعية- العدالة- القادسية- البكيرية- الساحل- الثقبة- الشعلة- الخليج- جدة- أحد- الجيل- نجران- هجر- الكوكب- الجبلين- عرعر- النهضة- والنجوم)، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لناديي (العين والوحدة)، بسبب عدم استيفائهما للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة تكشف ما تم سداده من الالتزامات المالية الواجبة السداد على أندية دوري يلو للدرجة الأولى حتى 30 إبريل 2021م، وتقرر عدم منح ناديي العين والوحدة شهادة الكفاءة المالية pic.twitter.com/I3a9CYumLy — وزارة الرياضة (@gsaksa) September 4, 2021

وتقدمت لجنة الكفاءة المالية بالشكر والتقدير لكل الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وحرصهم على تقديم كل المستندات اللازمة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية والوفاء بهذه الالتزامات، متطلعة لبذل المزيد من العمل بما يضمن الاستدامة الكاملة للأندية ماليًّا وإداريًّا.