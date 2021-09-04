احدث الأخبار

وزير الداخلية من بغداد: استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة
أهم الاخبار
 معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)
محليات
 رصد 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية 
المناطق
 «فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا
أجواء المناطق
 النصر يطلب حكامًا أجانب لمباراته أمام الاتحاد
الرياضة
 الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 الصحة تحذر: متحورات كورونا سريعة الانتشار ويجب أخذ الجرعتين
أهم الاخبار
 سرقة ونشل وسطو مسلح واعتداء.. 20 مطلوبًا بقبضة الأمن العام (فيديو)
أهم الاخبار
 «الإيدز» أخطرها.. «الصحة» تُحذر الرياضيين من 4 أضرار لتقاسم إبر المنشطات
أهم الاخبار
 ضربة قوية لـ إيران بعد اعتقال الحوثي حسن العماد.. وخبير: أبرز المقربين من «خامنئي»
أهم الاخبار
 ضبط أكثر من 3 آلاف مُخالفة لأنظمة العمل والاحترازات بالرياض
محليات
 الرياض في المقدمة.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة
أبرز المواد
عاجل

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

وزير الداخلية من بغداد: استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة

وزير الداخلية من بغداد: استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة

أهم الاخبار
معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

محليات
رصد 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية 

رصد 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية 

المناطق
«فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا

«فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا

أجواء المناطق

وزير الداخلية من بغداد: استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة

وزير الداخلية من بغداد: استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة
رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1022087
محررو المناطق:

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود في العاصمة العراقية بغداد.

وبحث اللقاء توطيد العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، والتعاون في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب.

وعبر وزير الداخلية عن دعم المملكة للعراق، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتعاون في جميع المجالات من أجل تحقيق الأستقرار.

وأكد وزير الداخلية أن استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة العربية السعودية.

 

 

ووصل منذ قليل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، إلى العراق في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.

روابط ذات صلة

الرياض في المقدمة.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

الرياض في المقدمة.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة
وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التعاون الأمني بين البلدين

وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التعاون الأمني بين البلدين
وزير الداخلية يصل إلى العراق في زيارة رسمية

وزير الداخلية يصل إلى العراق في زيارة رسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*