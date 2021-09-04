وزير الداخلية من بغداد: استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة

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استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود في العاصمة العراقية بغداد.

وبحث اللقاء توطيد العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، والتعاون في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب.

وعبر وزير الداخلية عن دعم المملكة للعراق، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتعاون في جميع المجالات من أجل تحقيق الأستقرار.

وأكد وزير الداخلية أن استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة العربية السعودية.

رئيس البرلمان العراقي يستقبل وزير الداخلية السعودي لبحث توطيد العلاقات الثنائية والتعاون في مكافحة الإرهاب#العربية pic.twitter.com/MWbw6mxTZI — العربية (@AlArabiya) September 4, 2021

ووصل منذ قليل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، إلى العراق في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.