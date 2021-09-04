احدث الأخبار

جرعات كورونا المُعطاة بالمملكة تصل إلى 37.7 مليون جرعة
صحة
 «أنا هموت قريب».. قصة طفلة مصرية تنبأت بوفاتها وحددت من يدفنها
أبرز المواد
 حرمان العين والوحدة من تقرير الكفاءة المالية.. والرياضة تكشف الالتزامات واجبة السداد
أهم الاخبار
 وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر
صحة
 وزير الداخلية من بغداد: استقرار العراق سينعكس بشكل إيجابي على المملكة
أهم الاخبار
 معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)
محليات
 رصد 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية 
المناطق
 «فلكية جدة» ترصد اقتران الزهرة بالسماك الأعزل.. غدًا
أجواء المناطق
 النصر يطلب حكامًا أجانب لمباراته أمام الاتحاد
الرياضة
 الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 الصحة تحذر: متحورات كورونا سريعة الانتشار ويجب أخذ الجرعتين
أهم الاخبار
 سرقة ونشل وسطو مسلح واعتداء.. 20 مطلوبًا بقبضة الأمن العام (فيديو)
أهم الاخبار
عاجل

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

جرعات كورونا المُعطاة بالمملكة تصل إلى 37.7 مليون جرعة

جرعات كورونا المُعطاة بالمملكة تصل إلى 37.7 مليون جرعة

صحة
«أنا هموت قريب».. قصة طفلة مصرية تنبأت بوفاتها وحددت من يدفنها

«أنا هموت قريب».. قصة طفلة مصرية تنبأت بوفاتها وحددت من يدفنها

أبرز المواد
حرمان العين والوحدة من تقرير الكفاءة المالية.. والرياضة تكشف الالتزامات واجبة السداد

حرمان العين والوحدة من تقرير الكفاءة المالية.. والرياضة تكشف الالتزامات واجبة السداد

أهم الاخبار
وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر

وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر

صحة

جرعات كورونا المُعطاة بالمملكة تصل إلى 37.7 مليون جرعة

جرعات كورونا المُعطاة بالمملكة تصل إلى 37.7 مليون جرعة
http://almnatiq.net/?p=1022101
محررو المناطق:

وصلت الجرعات المُعطاة من اللقاح المُضاد لفيروس «كورونا» بالمملكة اليوم (السبت)، إلى 37.762.340 جرعة.

 

وانقسمت تلك الجرعات إلى 22.3 مليون جرعة أولى، و15.3 مليون جرعة ثانية.

 

وشهدت لـ 24 ساعة الماضية تسجيل أكثر من 114 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وقالت وزارة الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

 

كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

روابط ذات صلة

وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر

وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر
معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)
الصحة تحذر: متحورات كورونا سريعة الانتشار ويجب أخذ الجرعتين

الصحة تحذر: متحورات كورونا سريعة الانتشار ويجب أخذ الجرعتين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*