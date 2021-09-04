جرعات كورونا المُعطاة بالمملكة تصل إلى 37.7 مليون جرعة

محررو المناطق:

وصلت الجرعات المُعطاة من اللقاح المُضاد لفيروس «كورونا» بالمملكة اليوم (السبت)، إلى 37.762.340 جرعة.

وانقسمت تلك الجرعات إلى 22.3 مليون جرعة أولى، و15.3 مليون جرعة ثانية.

وشهدت لـ 24 ساعة الماضية تسجيل أكثر من 114 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وقالت وزارة الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).