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هل يحق للمدارس الأهلية إيقاف الطالب عند تعثره في سداد الرسوم؟.. مختصون يجيبون

هل يحق للمدارس الأهلية إيقاف الطالب عند تعثره في سداد الرسوم؟.. مختصون يجيبون
المدارس الأهلية
http://almnatiq.net/?p=1022108
محررو المناطق:

رصدت قناة «السعوية» أراء مختصين، وعدد من المواطنين في لجوء بعض المدارس الأهلية لإيقاف الطالب عند تعثره في سداد الرسوم.

وقال محمد التمياط المحامي والمستشار القانوني، إن إجراءات المدراس الأهلية باحتجاز ملف الطالب، حتى سداد الرسوم حق لهم، مشيرًا إلى أن هذا أمر إختياري لولي الأمر فهناك تعليم مجاني وأخر برسوم .

وأضاف التمياط أن هذه العقود مدنية ليست من اختصاص الوزارة ومحلها القضاء، موضحًا أن المدرسة ممكن أن تلجأ إلى للقضاء للحكم على أولياء الأمور.

من جانبه أكد محمد الأحمري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجميعة حماية، أنه لا يحق للمدارس الأهلية، رفض تسليم الكتب للطلاب أو منعه من الدراسة، وذلك بناء على القواعد المنظمة للرسوم المدرسية بين ولي الأمر والمدرسة.

وأشار إلى أن العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة يكون مرجعًا في حالة الخلاف، ولا يكون الطالب طرفا في هذا الأمر.

من جانبه أكد  عدد من المواطنين ضرورة أن يكون الطالب بعيدًا تمامًا عن أي خلاف في العقد، حتى لا يؤثر ذلك على تحصيله العلمي، وصورته أمام زملائه في المدرسة.

وأشار المواطنون إلى ضرورة أن تعطي المدرسة فرصة لأولياء الأمور من خلال فترات معينة لتسديد هذه الرسوم ، حفاظًا على مستقبل الطلاب.

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