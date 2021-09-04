أخصائي: الجلوس 8 ساعات يوميًا يُسبب الوفاة في هذه الحالة (فيديو)

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حذر أخصائي أول علاج طبيعي محمد أبو الفرج، من أن الجلوس لأكثر من 8 ساعات في اليوم دون القيام بأي نشاط بدني، قد يُعرض الشخص لخطر «الوفاة».

وأوضح أبوالفرج في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، أن تلك العادة تسبب أمراضًا كثيرة مثل أمراض القلب والاكتئاب والسكري، وكذلك ارتفاع ضغط الدم والقلق.

فيديو | أخصائي أول علاج طبيعي: الجلوس لأكثر من 8 ساعات في اليوم دون القيام بأي نشاط بدني يعرضك لخطر "الوفاة" #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/sRsuC8ajDo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2021

ولفت إلى أن هناك تأثيرات سلبية غير مباشرة للجلوس لساعات طويلة مثل زيادة تكلفة الرعاية الصحية على المُتأثرين بهذه العادة، مشيرًا إلى أن الجلوس بوضعية خاطئة يتسبب في زيادة مؤشر كتلة الجسم والإصابة بهشاشة العظام، والانزلاقات الغضروفية.