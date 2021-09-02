مرور القصيم يصدر تنوية هام للمسافرين عبر «وادي الرمة»

محررو المناطق:

أصدر مرور منطقة القصيم بالتنسيق مع فرع وزارة النقل تنويهًا للمواطنين، بأنه سيتم إغلاق جسر وادي الرمة على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة لمدة شهرين.

وقالت المرور في بيان عبر صفحته بموقع التواصل «تويتر»، اليوم السبت، إن الإغلاق سيكون ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر وحتى 6 نوفمبر 2021م.

ينوه مرور منطقة القصيم وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بأنه سيتم إغلاق (جسر وادي الرمة) على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة، ابتداءً من صباح يوم الاثنين الموافق ٦ سبتمبر وحتى ٦ نوفمبر ٢٠٢١م، وذلك لأعمال الصيانة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة#المرور_السعودي pic.twitter.com/homGxgrO7g — المرور السعودي (@eMoroor) September 4, 2021

وأوضح المرور، بأن الإغلاق بسبب أعمال الصيانة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.