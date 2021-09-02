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مرور القصيم يصدر تنوية هام للمسافرين عبر «وادي الرمة»

مرور القصيم يصدر تنوية هام للمسافرين عبر «وادي الرمة»
جسر وادي الرمة على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة
http://almnatiq.net/?p=1022113
محررو المناطق:

أصدر مرور منطقة القصيم بالتنسيق مع فرع وزارة النقل تنويهًا للمواطنين، بأنه سيتم إغلاق جسر وادي الرمة على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة لمدة شهرين.

وقالت المرور في بيان عبر صفحته بموقع التواصل «تويتر»، اليوم السبت، إن الإغلاق سيكون ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر وحتى 6 نوفمبر 2021م.

 

وأوضح المرور، بأن الإغلاق بسبب أعمال الصيانة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

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