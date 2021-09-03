ضربة موجعة للحوثيين.. مقتل عدد من القيادات على جبهتي المشجح وصرواح بمأرب

المناطق - وكالات:

أعلن الجيش اليمني عن مقتل قيادات حوثية في صد هجوم للميليشيات على جبهتي المشجح وصرواح بمأرب.

وأضاف الجيش أن المعارك انتهت بمصرع غالبية العناصر المهاجمة، بينهم قيادات ميدانية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش.

وأكد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش شنّت قصفًا مكثّفًا، أسفر عن تدمير أطقم ومعدات الميليشيا وألحق بها خسائر بشرية فادحة.

بالتزامن، أغار طيران التحالف العربي على تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح وكبّدها عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد.