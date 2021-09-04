رقم صادم.. استشاري يكشف عن عدد الأطفال المصابين بـ«السكري» في المملكة

محررو المناطق:

قال الدكتور فيصل الشريف استشاري طب الأطفال، إن سمنة الأطفال تتضاعف ووصلت خلال الخمس سنوات الماضية إلى 25 %.

وأضاف الشريف، لـ «برنامج 120» على قناة «الإخبارية»: أن هناك 35 ألف طفل مصاب بالسكري في السعودية بسبب تناول السكريات، مؤكدًا أن إصابة الأطفال بالسمنة نتيجة السكر تحتاج إلى تدخل وحرص وتكاتف.

وأشار د. الشريف إلى أنه خلال الـ 30 سنة الأخيرة وصل تعداد حالات السمنة لدى الأطفال والبالغين في العالم إلى حد الوباء.

حيث يُعاني ربع البالغين اليوم من السمنة وهناك تقديرات بوصول هذه النسبة إلى النصف لدى المراهقين خلال العقد القادم، ويتم تعريف السمنة على أنها زيادة في الأنسجة الدهنية في الجسم نسبة إلى السن والجنس.