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أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

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أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة
http://almnatiq.net/?p=1022140
محررو المناطق:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن يشهد طقس غٍد الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المركز إلى أن نسبة الرطوبة ترتفع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتعرضت عدة مناطق بالمملكة  اليوم السبت إلى سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وبين هذه المناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة».

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