احدث الأخبار

فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بمهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض
الاقتصاد
  بدء الدراسة بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي هذا العام
محليات
 1218 مستفيد بمستشفى محايل من خدمات مكتب التعاون الصحي المشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
صحة
 «التعاون الإسلامي»: ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها
محليات
 المملكة تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي للترويج لصناعة السينما
ثقافة وفنون
 رئيس الوزراء القطري يستقبل وزير الداخلية في الدوحة
أهم الاخبار
 استشاري يكشف تاريخ ظهور متحور «مو» وكيفية مواجهته (فيديو)  
محليات
 تعقيم وتطهير المسجد الحرام.. قصة تميز ينفذها 4 آلاف عامل وعاملة عشر مرات يوميًا
أهم الاخبار
 هل الإصابة السابقة بكورونا تضمن مناعة جيدة للفرد؟ «دراسة جديدة» تجيب
صحة
 رقم صادم.. استشاري يكشف عن عدد الأطفال المصابين بـ«السكري» في المملكة
صحة
 أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة
أجواء المناطق
 التحالف: اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة
عاجل
عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

عاجل

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بمهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض

فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بمهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض

الاقتصاد
 بدء الدراسة بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي هذا العام

 بدء الدراسة بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي هذا العام

محليات
1218 مستفيد بمستشفى محايل من خدمات مكتب التعاون الصحي المشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

1218 مستفيد بمستشفى محايل من خدمات مكتب التعاون الصحي المشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

صحة
«التعاون الإسلامي»: ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها

«التعاون الإسلامي»: ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها

محليات

تعقيم وتطهير المسجد الحرام.. قصة تميز ينفذها 4 آلاف عامل وعاملة عشر مرات يوميًا

تعقيم وتطهير المسجد الحرام.. قصة تميز ينفذها 4 آلاف عامل وعاملة عشر مرات يوميًا
تعقيم وتطهير المسجد حرام
http://almnatiq.net/?p=1022153
المناطق - واس:

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمال تعقيم وتطهير البيت العتيق وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين (10) مرات يوميًا، بمنظومة عمل يقوم بها (4000) عامل وعاملة على مدار الساعة، تم تأهيلهم وتدريبهم للقيام بأعمال الغسيل كفرق عمل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد واختلاف الثقافات وشرف المكان والزمان.

تعقيم وتطهير المسجد حرام

العناية بأدق التفاصيل أساس وركن توليه الرئاسة لملف التطهير بالمسجد الحرام، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، من خلال تعقيم وتطهير كل موقع على حدة باستخدام المساحات الجلدية والفرش والمناشف ومعدات الغسيل والآليات الحديثة للمحافظة على نظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبّارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع.

تعقيم وتطهير المسجد حرام

ويخصص لغسيل صحن المطاف معدات خاصة، ومعدات للمسعى، وأخرى للمصليات والساحات الخارجية ، وآليات لإخراج المخلفات إلى الخارج وهي عبارة عن سيارات كهربائية.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أن العمل داخل الحٍجر لغسله يقوم به مجموعة من العمالة مستخدمين المساحات الجلدية وسكب الماء، ويعقب ذلك تجفيف الأرضيات ، مبينا أن الآليات والمعدات تتجمع في المكان المخصص لتهيئتها إلى النزول إلى جوار الكعبة المشرفة بعد التأكد من سلامتها، لتتم عملية الغسل بالدوران حول الكعبة المشرفة.

تعقيم وتطهير المسجد حرام

وأكد الودعاني أن عملية التطهير باستخدام المساحات الجلدية تتم بطريقة فنية وسريعة لا تسبب في إعاقة الطائفين، ويستغرق تطهير كامل المطاف حوالي عشرين دقيقة ، مشيرًا إلى أن أرضيات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام، ثم يأتي بعدها عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام .

روابط ذات صلة

بعد انقطاع دام قرابة عامين.. عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام بضوابط

بعد انقطاع دام قرابة عامين.. عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام بضوابط
نصف مليون معتمر أدوا مناسك العمرة خلال شهر صفر

نصف مليون معتمر أدوا مناسك العمرة خلال شهر صفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*