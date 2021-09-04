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استشاري يكشف تاريخ ظهور متحور «مو» وكيفية مواجهته (فيديو)  

استشاري يكشف تاريخ ظهور متحور «مو» وكيفية مواجهته (فيديو)  
متحور مو
http://almnatiq.net/?p=1022159
محررو المناطق:

قال الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، إن مسلسل المتحورات لفيروس كورونا ما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أن المتحور الجديد «مو» ظهر في كولوميا، في بداية عام 2021، وبعض دول أمريكا اللاتنية.

وأضاف استشاري العناية الحرجة، أنه ينشط الآن في كولوميا بشكل كبير، حيث تشير الأرقام إلى أن 39 % من مجمل الحالات في كولوميا، وحوالي 13 % في الإكوادور، لكن عالميًا لم ينتشر بتلك الأرقام.

أوضح العمري خلال لقائه في برنامج «mbc في أسبوع»، أن متحور«مو» لا زال متحور جديد خصائصة غير معروفة، ويجب ملاحظته بشدة مع المتحور الجنوب أفريقي« C.1.2»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مؤشرات حتى الآن تدعو إلى القلق من هذه المتحورات ولكن تكمن الخطورة من المتحورات التي قبلها.

 

وتابع أننا فخورون بنجاح المملكة الواضح والجلي، في التعامل مع أزمة كورونا، مؤكدًا أن النجاح كان بسبب القيادة من رأس الهرم، حيث يوجد تناغم كبير بين جميع الوزارات، الصحة التعليم العمل الاقتصاد وغيرها، من أجل مكافحة هذه الأزمة الخانقة.

وأشار إلى أن النتائج أثبتت نجاح المملكة، فنحن في نهاية الموجة الثانية، والأرقام تنخفض بشكل جلي، موضحًا أن الاستمرار فى التناغم بين الوزارات، وإلتزام المواطنين وزيادة نسبة التطعيمات مفتاح الحل ضد الكورونا وتجنب أي موجات قادمة.

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