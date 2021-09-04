بدء الدراسة بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي هذا العام

المناطق - واس:

أعلن معهد الحرم المكي الشريف القسم النسائي عن عودة 740 طالبة، مع انطلاقة العام الدراسي 1443 هـ، وفق معايير الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقوم بالعملية الدراسية داخل المعهد 30 معلمة، يساندهم 30 إدارية، داخل 14 فصلًا دراسيًا.

وعبرت مديرة المعهد مرام المعطاني عن سعادتها بعودة الدراسة حضوريا، بعد أن ظلت عن بعد لمدة عامين متتاليين.

وناشدة الجميع بضرورة الحرص والاهتمام، ومراعاة الظروف الراهنة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، والجد والاجتهاد، مثمنةً لمنسوبات المعهد جهودهن لنجاح العملية التعليمية بصفة عامة.