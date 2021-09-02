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«التعاون الإسلامي»: ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها

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«التعاون الإسلامي»: ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها

«التعاون الإسلامي»: ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها
التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=1022175
المناطق - واس:

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالطائرات المسيرة (المفخخة)، مشيدًا بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مشدداً على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبراً أن تلك الأفعال “جرائم حرب”.

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