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فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بمهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض

فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بمهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض

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فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بمهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض

فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بمهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض
مهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض
http://almnatiq.net/?p=1022176
المناطق - واس:

شهدت مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل، تواصل فعاليات مهرجان التمر والعسل وأنشطته وبرامجه، بدءاً بعمليات البيع والشراء اليومية مروراً بالفعاليات المصاحبة للمهرجان، التي تواكب تطلعات فئات وشرائح المجتمع بمختلف اهتماماتهم، وانتهاءً بالمعارض المشاركة بالمهرجان المخصصة للأسر المنتجة.

وقال رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري، إن المهرجان وما يشهده من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة، يحظى بتوافد الزوار المهتمين بزراعة التمور والعسل ومشتقاتها والصناعة المرتبطة بها، الأمر الذي شجع المنظمين على العناية بتقديم حزمة من الفعاليات المختلفة, والأجنحة التسويقية التي تشهد مشاركة فاعلة من المزارعين والعارضين والمنتجين للتمر والعسل.

وأشار رئيس بلدية محافظة دومة الجندل إلى أن المهرجان سيتمر  إلى منتصف شهر سبتمبر الحالي.

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