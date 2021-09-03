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متحدث عسكري: مقتل قيادات حوثية مقربون جدًا من زعيم المليشيا

متحدث عسكري: مقتل قيادات حوثية مقربون جدًا من زعيم المليشيا

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متحدث عسكري: مقتل قيادات حوثية مقربون جدًا من زعيم المليشيا

متحدث عسكري: مقتل قيادات حوثية مقربون جدًا من زعيم المليشيا
طيران تحالف دعم الشرعية
http://almnatiq.net/?p=1022187
المناطق - وكالات:

أكد متحدث عسكري يمني أن  التحالف العربي نفذ أكبر عملية إسناد في مأرب اليوم تضمنت 170 غارة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن القيادات الحوثية التي قتلت في غارات مأرب مقربون جدًا من زعيم المليشيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اعتقال أبرز مرجعيات الفكر الإيراني حسن علي يحي العماد تم عن طريق استدراجه في عملية استخباراتية ناجحة.

وأعلن الجيش اليمني اليوم عن مقتل قيادات حوثية في صد هجوم للميليشيات على جبهتي المشجح وصرواح بمأرب.

وأضاف الجيش أن المعارك انتهت بمصرع غالبية العناصر المهاجمة، بينهم قيادات ميدانية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش.

بالتزامن، أغار طيران التحالف العربي على تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح وكبّدها عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد.

وكانت مصادر أمنية يمنية قد أكدت أن أمن الحدود اعتقل الأسبوع الماضي القيادي الحوثي وأبرز مرجعيات الفكر الإيراني حسن علي يحي العماد وذلك أثناء عودته متنكرَا من إيران عبر المنفذ البري بمنطقة شحن بمحافظة المهرة.

 

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