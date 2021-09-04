يستعرض 6 ملفات خاصة بكورونا.. مؤتمر صحفي للصحة غدًا الأحد

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أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي، لكشف مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) غدًا الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية، المؤشرات الوبائية، مستجدات اللقاح، أبرز الاستفسارات الشائعة، الإحصائيات، الخدمات الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، عن تسجيل 138 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 211 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2708 حالات منها 750 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545123 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 533843 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 7 حالات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة8572 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.