احدث الأخبار

«التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران
أهم الاخبار
 احتضن رضيعة خادمته وأصبحت أختًا لأبنائه.. قصة مواطن ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية
منوعات
 هطول أمطار على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 «التحالف»: اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية
عاجل
 الفيصلي ينهي استعداداته لمواجهة النصر.. غدًا 
الرياضة
 يستعرض 6 ملفات خاصة بكورونا.. مؤتمر صحفي للصحة غدًا الأحد
محليات
 متحدث عسكري: مقتل قيادات حوثية مقربون جدًا من زعيم المليشيا
دولي
 فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بمهرجان التمر والعسل بمدينة المعارض
الاقتصاد
  بدء الدراسة بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي هذا العام
محليات
 1218 مستفيد بمستشفى محايل من خدمات مكتب التعاون الصحي المشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
صحة
 «التعاون الإسلامي»: ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها
محليات
 المملكة تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي للترويج لصناعة السينما
ثقافة وفنون
عاجل

«التحالف»: اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية

«التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران

«التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران

أهم الاخبار
احتضن رضيعة خادمته وأصبحت أختًا لأبنائه.. قصة مواطن ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

احتضن رضيعة خادمته وأصبحت أختًا لأبنائه.. قصة مواطن ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

منوعات
هطول أمطار على منطقة الباحة

هطول أمطار على منطقة الباحة

أجواء المناطق
«التحالف»: اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية

«التحالف»: اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية

عاجل

يستعرض 6 ملفات خاصة بكورونا.. مؤتمر صحفي للصحة غدًا الأحد

يستعرض 6 ملفات خاصة بكورونا.. مؤتمر صحفي للصحة غدًا الأحد
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي
http://almnatiq.net/?p=1022193
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي، لكشف مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) غدًا الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية، المؤشرات الوبائية، مستجدات اللقاح، أبرز الاستفسارات الشائعة، الإحصائيات، الخدمات الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، عن تسجيل 138 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 211 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2708 حالات منها 750 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545123 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 533843 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 7 حالات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة8572 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

استشاري يكشف تاريخ ظهور متحور «مو» وكيفية مواجهته (فيديو)  

استشاري يكشف تاريخ ظهور متحور «مو» وكيفية مواجهته (فيديو)  
هل الإصابة السابقة بكورونا تضمن مناعة جيدة للفرد؟ «دراسة جديدة» تجيب

هل الإصابة السابقة بكورونا تضمن مناعة جيدة للفرد؟ «دراسة جديدة» تجيب
أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*