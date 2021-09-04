الفيصلي ينهي استعداداته لمواجهة النصر.. غدًا 

المناطق - الرياض:

أدي فريق الفيصلي، مساء اليوم السبت، مرانه الأخير لمواجهة النصر، في المباراة الودية التي ستجمع بين الفريقين مساء الغد وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستئناف الدوري.

وبدأت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية خفيفة باستخدام الكرة وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة كورادو ساكون.

وقام الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السيد باولو تراميزاني على إجراء تمارين تكتيكية في مساحات صغيرة قبل أن يختتم المران بتمارين الكرات الثابتة والتسديد المباشر.

وغادرت بعثة الفريق لمدينة الرياض فور انتهاء التدريبات وذلك استعداداً لخوض اللقاء مساء الغد.