هطول أمطار على منطقة الباحة

المناطق - واس:

شهدت منطقة الباحة اليوم السبت هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.

و شملت أجزاء من محافظات قلوة والمخواة والمندق وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غٍد الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المركز إلى أن نسبة الرطوبة ترتفع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.