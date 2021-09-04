احتضن رضيعة خادمته وأصبحت أختًا لأبنائه.. قصة مواطن ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

محررو المناطق:

ضرب المواطن عايد الشلاقي الشمري أروع صور الإنسانية، حيث تكفل بابنة خادمته وسائقه البنجلاديشي بعد وفاة أمها بعد ولادة طفلتها الأولى بأيام.

وأكد المواطن عايد الشمري، أنه تكفل هو وزوجته «أم سيف» بالطفلة الصغيرة وأطلق عليها اسم «رحمة»، وتربيتها بعد وفاة أمها، مضيفا أنه «يعتبرها مثل أطفاله، بل هي بالنسبة له أعز من بناته».

وأضاف أنه بعد أن جاءه اتصال قبل عام ونصف تقريبًا من سائقه يخبره بوفاة زوجته، قال له لا تحمل أي هم وسنتكفل بالطفلة، وبعد أشهر أنجبت زوجتي «أم سيف» مولودًا وأرضعناها مع المولود، وصارت هذه الطفلة ابنتنا وهي تبلغ الآن من العمر قرابة العام ونصف العام.

"عايد الشمري" سعودي يتكفل بكفالة بنت خادمته وسائقه بعد وفاة أمها التفاصيل مع منصور المزهم @m_almzham#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/Y8oNLqOiPc — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 4, 2021

وقال الوافد البنجلاديشي إنه تزوج قبل ثلاث سنوات، وحضر وزوجته إلى السعودية، وبعد شعورها بآلام الولادة ذهب بها إلى المستشفى إلا أنها قد وافتها المنية بعد أسبوع من ولادة الطفلة.