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«سعود الطبية»: ثلثا الحوادث بين المسنين تحدث في المنازل.. و4 إرشادات لحمايتهم

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«سعود الطبية»: ثلثا الحوادث بين المسنين تحدث في المنازل.. و4 إرشادات لحمايتهم

«سعود الطبية»: ثلثا الحوادث بين المسنين تحدث في المنازل.. و4 إرشادات لحمايتهم
http://almnatiq.net/?p=1022221
محررو المناطق:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن ثلثي الحوادث بين المسنين تحدث في منازلهم، مثل السقوط على الأرض أو الدرج، مما يسبب كسورًا في الساق أو الذراع وهي السبب الشائع لعجزهم.

وقدمت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من الإرشادات، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث، تتمثل في ضرورة وجود إضاءة مناسبة في المنزل، لمساعدتهم على الرؤية بشكل واضح، ترتيب الأثاث بشكل لا يعيق حركتهم.


وشملت هذه الإرشادات أيضًا، تجنب اللباس الذي يؤدي إلى السقوط أثناء الحركة، بالإضافة إلى تهيئة دورات المياه بشكل جيد لتفادي الأنزلاق والسقوط.

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