لأول مرة.. فريق من المملكة يشاركون في القمة العالمية للروبوت باليابان (فيديو)

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تنطلق القمة العالمية للروبوت في اليابان وذلك بمشاركة سعودية تاريخية للمرة الأولى، حيث تشارك المملكة بفريق وطني من المهندسين وعلماء الروبوتات، وهي المشاركة الأولى العربية في ذلك الحدث الكبير.

وتشارك الروبوتات من جميع أنحاء العالم في القمة العالمية في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2021، ويمثل المملكة فريقًا وطنيًا شابًا يتكون من المهندسين: حسام الزهراني، ومشعل الحربي، وشهد بخش، وتحت إشراف الدكتور ناهد صدقي، المدير السابق لمعهد ستانفورد للأبحاث.

من جانبه قال المهندس حسام الزهراني قائد فريق المملكة، إن التحدي الذي نشارك فيه هو تحدي عالمي، يشارك فيه قمة الخبرات من الشركات الكبرى ومراكز الأبحاث لاستعراض آخر ما توصلوا إليه في مجال الروبوت، وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الزهراني في مداخلة علي قناة «الإخبارية»، اليوم السبت، أنه بفضل الله ومجهود الفريق نجحوا في الوصول للنهائيات، ليكونوا أول فريق عربي يشارك في تلك الفاعليات.