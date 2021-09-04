جريمة مروعة بصنعاء.. مشرف حوثي يعدم طليقته ووالدتها في الشارع

المناطق - وكالات:

أقدم أحد مشرفي المليشيات الحوثية الإرهابية على ارتكاب جريمة بشعة في صنعاء، ضحيتها طليقته ووالدتها المسنة.

وطارد مشرف المليشيات الحوثية عبر سيارة هايلوكس طليقته وطفلتها وأمها كانوا على متن باص أجرة.

وبحسب مصادر محلية فإن الباص توقف في سائلة صنعاء، ونزل الركاب منه، حيث توقفت سيارة هايلوكس تحمل عدد من مسلحي الحوثي، ونزل منها المشرف وأطلق على زوجته السابقة وأمها بوابل من الرصاص.

وأظهرت صورة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشاعة الجريمة، حيث يظهر فيها الضحيتين ملقاة على قارعة الطريق، وانتشار عدد من مسلحي المشرف الحوثي بجانب الجثامين.

وأكدت المصادر مقتل الزوجة وأمها قبل أن ينصرف المشرف من مسرح الجريمة، نتيجة كثافة الرصاص التي اخترقت أجسادهن مع حدوث نزيف حاد.

وتابعت المصادر أن المشرف بعد أن تأكد من مقتل الضحايا، اختطف طفلته التي تعرضت لصدمة كبيرة من الجريمة، وانطلق غير مباليًا بحدوث شىء.