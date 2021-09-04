«فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم

أعلنت شركة فيلوسي السعودية عن توفر وظائف إدارية لحاملي الدبلومات فما فوق للعمل في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مشيرًة إلى أن التطبيق متاح للسعوديين فقط، وذلك بحسب التفاصيل التالية:
عنوان وظيفي:
منسق التوظيف.
المؤهلات والخبرة:
– دبلوم أو أعلى في التخصصات ذات الصلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التوظيف.
– مهارات جيدة في إجراء المقابلات والتواصل.
المهام الوظيفية:
– البحث عن المرشحين مقابل طلبات الموارد التي أثارها مديرو التوظيف المعنيون ، من خلال منصات التوظيف ، ومستشاري التوظيف ، وإحالات الموظفين.
إجراء المقابلات الشخصية / الهاتفية مع الموارد البشرية واختبارات الكفاءة والاختبارات الفنية وكذلك التقييم العام.
صياغة الإعلانات ووضعها على منصات الويب.
الرد على استفسارات المتقدمين فيما يتعلق بعملية تقديم الطلبات وحالتها.
– الاتصال بالمرشحين المؤهلين للتأكد من توافرهم للوظائف الجديدة المناسبة لهم وجدولة مقابلة فنية مع العملاء.
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