«فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم

محررو المناطق:

أعلنت شركة فيلوسي السعودية عن توفر وظائف إدارية لحاملي الدبلومات فما فوق للعمل في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مشيرًة إلى أن التطبيق متاح للسعوديين فقط، وذلك بحسب التفاصيل التالية:

عنوان وظيفي:

منسق التوظيف.

المؤهلات والخبرة:

– دبلوم أو أعلى في التخصصات ذات الصلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التوظيف.

– مهارات جيدة في إجراء المقابلات والتواصل.

المهام الوظيفية:

– البحث عن المرشحين مقابل طلبات الموارد التي أثارها مديرو التوظيف المعنيون ، من خلال منصات التوظيف ، ومستشاري التوظيف ، وإحالات الموظفين.

إجراء المقابلات الشخصية / الهاتفية مع الموارد البشرية واختبارات الكفاءة والاختبارات الفنية وكذلك التقييم العام.

صياغة الإعلانات ووضعها على منصات الويب.

الرد على استفسارات المتقدمين فيما يتعلق بعملية تقديم الطلبات وحالتها.

– الاتصال بالمرشحين المؤهلين للتأكد من توافرهم للوظائف الجديدة المناسبة لهم وجدولة مقابلة فنية مع العملاء.