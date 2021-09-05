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الحوثي يواصل الاعتداءات.. 5 محاولات فاشلة للمليشيات الإرهابية في 24 ساعة والتحالف بالمرصاد

الحوثي يواصل الاعتداءات.. 5 محاولات فاشلة للمليشيات الإرهابية في 24 ساعة والتحالف بالمرصاد
ميليشيا الحوثي الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=1022244
محررو المناطق:

ارتكبت ميليشيات الحوثي عدة أعمال إرهابية اليوم السبت، مستهدفة منشآت مدنية عديدة في المملكة، فيما كان التحالف العربي لها بالمرصاد.

واعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صباح اليوم السبت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي صوب مدينة خميس مشيط .

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت 3 طائرات من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

كما أحبطت الدفاعات الجوية السعودية هجوم باليستي عدائي ليمليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم باتجاه المنطقة الشرقية.

وقال التحالف، في بيان صادر عنه اليوم، إن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيرات المفخخة الحوثية

وتابع التحالف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تواصل محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية».

وواصلت الميليشيات الحوثية أعمالها الإرهابية تجاه المملكة حيث أعلن  التحالف منذ قليل أن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه نجران.

وتمكن التحالف، منذ قليل من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه جازان.

وأدانت دول عربية وعالمية ومنظمات إسلامية، الأعمال الإرهابية تجاه المملكة، معتبرين أن هذه الأعمال تدخل ضمن جرائم الحرب، مشيدينذ  بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض عدد من الطائرات المسيرة وتدميرها.

 

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