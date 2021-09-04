لحظة اعتراض صاروخ حوثي أطلق تجاه نجران (فيديو)

محررو المناطق:

وثقت عدسة كاميرا لحظة اعتراض الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيات الحوثي الموالية للنظام الإيراني باتجاه نجران قبل قليل، بحسب قناة «العربية».

وأعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة، مساء اليوم السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه نجران.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، كما أعلن التحالف سابقا عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه جنوب المملكة.