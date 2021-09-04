«التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

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كشفت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الأول، وذلك عبر قنوات عين على تردد «عربسات» 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأعلنت وزارة التعليم عن 23 قناة تعليمية «عين الفضائية» لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في «يوتيوب» للرجوع لها في أي وقت.

ويمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/5gt22Wi7Ju — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/hHrLt2d0BB — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/vIMx0AAkYC — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/G2eAwiy5aq — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021