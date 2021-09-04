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«التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

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«التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

«التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية
وزارة التعليم السعودية
http://almnatiq.net/?p=1022257
المناطق - واس:

كشفت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الأول، وذلك عبر قنوات عين على تردد «عربسات» 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

وأعلنت وزارة التعليم عن 23 قناة تعليمية «عين الفضائية» لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في «يوتيوب» للرجوع لها في أي وقت.

ويمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

 

 

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