احدث الأخبار

جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة
أهم الاخبار
 «التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية
محليات
 «فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم
وظائف
 الحوثي يواصل الاعتداءات.. 5 محاولات فاشلة للمليشيات الإرهابية في 24 ساعة والتحالف بالمرصاد
أهم الاخبار
 لحظة اعتراض صاروخ حوثي أطلق تجاه نجران (فيديو)
أهم الاخبار
 «التحالف»: الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا باليستيا أطلق باتجاه جازان
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مفخخة
دولي
 لأول مرة.. فريق من المملكة يشاركون في القمة العالمية للروبوت باليابان (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
 «سعود الطبية»: ثلثا الحوادث بين المسنين تحدث في المنازل.. و4 إرشادات لحمايتهم
صحة
 جريمة مروعة بصنعاء.. مشرف حوثي يعدم طليقته ووالدتها في الشارع
دولي
 «التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران
أهم الاخبار
 احتضن رضيعة خادمته وأصبحت أختًا لأبنائه.. قصة مواطن ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية
منوعات
جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

أهم الاخبار
«التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

«التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

محليات
«فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم

«فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم

وظائف
الحوثي يواصل الاعتداءات.. 5 محاولات فاشلة للمليشيات الإرهابية في 24 ساعة والتحالف بالمرصاد

الحوثي يواصل الاعتداءات.. 5 محاولات فاشلة للمليشيات الإرهابية في 24 ساعة والتحالف بالمرصاد

أهم الاخبار

جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة
http://almnatiq.net/?p=1022269
المناطق - واس:

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، والتي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة «مفخخة» وصاروخ باليستي، باتجاه المنطقة الشرقية ومدينة نجران، والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية وقوات التحالف – بحمد الله – من اعتراضها وتدميرها.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس التي تتخذ من تونس مقرًا لها في بيان لها اليوم، ضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تعد جرائم حرب شنيعة، كما تجدد مساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أراضيها ومنشآتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها قوات الدفاعات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية المدنيين والتصدي للمحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية، وتستهدف بها المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المدنية، وترمي من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بممارسات عدوانية متعمدة ومنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومقوضة لجهود الأمم المتحدة في اليمن وفرص التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع الدائر فيها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*