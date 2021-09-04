احدث الأخبار

اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة
أهم الاخبار
 «التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية
محليات
 «فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم
وظائف
 الحوثي يواصل الاعتداءات.. 5 محاولات فاشلة للمليشيات الإرهابية في 24 ساعة والتحالف بالمرصاد
أهم الاخبار
 لحظة اعتراض صاروخ حوثي أطلق تجاه نجران (فيديو)
أهم الاخبار
 «التحالف»: الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا باليستيا أطلق باتجاه جازان
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مفخخة
دولي
 لأول مرة.. فريق من المملكة يشاركون في القمة العالمية للروبوت باليابان (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
 «سعود الطبية»: ثلثا الحوادث بين المسنين تحدث في المنازل.. و4 إرشادات لحمايتهم
صحة
 جريمة مروعة بصنعاء.. مشرف حوثي يعدم طليقته ووالدتها في الشارع
دولي
 «التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران
أهم الاخبار
اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أبرز المواد
جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

أهم الاخبار
«التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

«التعليم» تنشر جدول الحصص اليومية للأسبوع الثاني للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

محليات
«فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم

«فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم

وظائف

اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=1022271
المناطق - واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م ) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديان ) وتضرر ( 14 ) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.
وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

روابط ذات صلة

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)
الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المملكة

الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المملكة
العثيمين يدين الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح

العثيمين يدين الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*