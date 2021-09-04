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طقس اليوم في المملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

طقس اليوم في المملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=1022276
المناطق - واس

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، عن احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

 

وتوقع المركز في تقريره، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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