أعراض كورونا بعد التطعيم.. 5 آثار جانبية بعد التلقيح

محررو المناطق:

يتناب الكثير من الراغبين في الحصول على لقاح كورونا القلق والخوف، خشية من أعراض ما بعد اللقاح، في وقت تحاول فيه حكومات الدول تطعيم مواطنيها ضد الفيروس ومتحوراته.

وكشف أطباء أمراض صدرية، أن التعرف على أعراض ما بعد لقاح كورونا، غير مقلقة ولا تدعو إلى الخوف وتعد أعراضا جانبية للقاح لتكوينه أجساما مضادة في الجسم لمقاومة فيروس كورونا.

وأشار الأطباء، إلى أن الأعراض المصاحبة بعد تطعيم لقاح كورونا تتمثل فى ارتفاع درجات الحرارة، إحمرار مكان الحقن، شعور بالإرهاق، ألم فى المفاصل، الرغبة فى النوم لفترات زمنية طويلة.

وبحسب الأطباء، فإن هذه الأعراض المصاحبة للقاح لا تحتاج الذهاب إلى الطبيب ولكن يجب الانتظام فى تناول الوجبات الغذائية الغنية بالفتيامينات التى تساعد الجسم على تقوية جهاز المناعة مع الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وذكر أطباء الأمراض الصدرية، أن جميع اللقاحات آمنة وهذه الأعراض مجرد آلام بسيطة ستزول خلال 48 ساعة من أخذ اللقاح، لافتا أن متحور «دلتا بلس»، له العديد من المضاعفات التى تتؤثر سلبا على صحة المصابين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرين إلى أن آلم يومين بعد تلقى اللقاح ضد كورونا أفضل من الآلم لمدة أسبوعين أو أكثر بأعراض كورونا.