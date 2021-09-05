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تدهور الحالة الصحية للطفلة ضحية الأفعى السامة بنجران.. ووالدها يروي التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للطفلة ضحية الأفعى السامة بنجران.. ووالدها يروي التفاصيل

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تدهور الحالة الصحية للطفلة ضحية الأفعى السامة بنجران.. ووالدها يروي التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للطفلة ضحية الأفعى السامة بنجران.. ووالدها يروي التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=1022310
المناطق_ وكالات

نقلت الطفلة منار، البالغة من العمر 6 سنوات عبر الإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالحرس الوطني لاستكمال العلاج، بعد أن لدغتها أفعى سامة.

 

من جانبه أكد والد الطفلة مانع آل سميطان، أن الطفلة تعرّضت للدغة في قدمها اليمنى من أفعى سامة في منطقة نجران، ونُقلت عبر الإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالحرس الوطني لاستكمال العلاج.

 

وأوضح آل سميطان في تصريحات صحفية، بأن ابنته كان لا بد من نقلها إلى مستشفى متخصص بعد أن ساءت حالتها ووصلت لمرحلة حرجة، حيث إنها تعرضت لنزيف مستمر، وتجلطات وتخثر في الدم، وتورم أجزاء من جسدها، موجهاً الشكر لوزارة الصحة والجهات الصحية بالمنطقة.

 

وكانت الطفلة منار 6 سنوات تلعب مع صديقاتها أمام المنزل وعندما شاهدت والدها سبقته إلى المنزل وفتحت الباب، وتعرضت للدغة من أفعى سامة كانت تختبئ بجوار المجلس، لتنقل على إثرها للعناية المركزة.

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