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بديلة للجوالات.. مدارس «الملكية» بالجبيل تُطلق «البطاقة ذكية» لمعرفة حالة الطالب الصحية (فيديو)

بديلة للجوالات.. مدارس «الملكية» بالجبيل تُطلق «البطاقة ذكية» لمعرفة حالة الطالب الصحية (فيديو)

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بديلة للجوالات.. مدارس «الملكية» بالجبيل تُطلق «البطاقة ذكية» لمعرفة حالة الطالب الصحية (فيديو)

بديلة للجوالات.. مدارس «الملكية» بالجبيل تُطلق «البطاقة ذكية» لمعرفة حالة الطالب الصحية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1022319

للتسهيل على أولياء الأمور وعدم إجبارهم على توفير هواتف ذكية لأبنائهم، أطلقت إدارة التعليم العام في الجبيل بالمنطقة الشرقية بطاقة «دخول طالب» بمدارس الهيئة الملكية.

 

وبحسب مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور سعد الحربي، فإنه يمكن لإدارة المدرسة من خلال «البطاقة الذكية» معرفة حالة الطلاب الصحية.

 

وأشار الحربي، إلى أن البطاقة التي يجري تحديثها بشكل مستمر توفر بيانات عن مجموعة الطالب الدراسية، إلى جانب إمكانية أخذ الغياب بشكل يومي.

 

 

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