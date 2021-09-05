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توصية بتأجيل الجرعة الثالثة من «موديرنا» و«جونسون» في أمريكا

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توصية بتأجيل الجرعة الثالثة من «موديرنا» و«جونسون» في أمريكا

توصية بتأجيل الجرعة الثالثة من «موديرنا» و«جونسون» في أمريكا
http://almnatiq.net/?p=1022322
المناطق - وكالات:

رجح  مسؤولون في البيت الأبيض أن يتم تأجيل الجرعة الثالثة المعززة للقاحي «موديرنا» و«جونسون آند جونسون»، لمدة أسبوع آخر بعد 20 سبتمبر، الموعد الذي كان الرئيس الأميركي جو بايدن حدده للبدء في حملة تطعيم جديدة للأشخاص الذين تم تطعيمهم قبل ثمانية أشهر أو أكثر.

 

وأكد مسؤولو الصحة الفيدراليون من البيت الأبيض  أن  المسار العلمي الذي اتبعته شركة «فايزر» لا يزال على المسار الصحيح، لكن من المرجح أن يتم التأجيل.

 

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» (إف. دي. إي)، تحتاج إلى مزيد من الوقت لجمع البيانات المتعلقة بسلامة وفاعلية هذين اللقاحين وتقييمها.

 

وأشارت إلى أن مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي ومفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك، قدمتا التوصية يوم الخميس في اجتماع مع جيفري زينتس، المنسق الخاص لمواجهة فيروس كورونا في البيت الأبيض.

 

وقال البيت الأبيض إنه ينتظر مراجعة كاملة، وإجازة من إدارة الغذاء والدواء وتوصية من لجنة الخبراء الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

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