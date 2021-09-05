إنقاص الوزن أبرزها.. 4 فوائد كبيرة لتناول الثوم يوميًا

المناطق_ وكالات

يعتبر الثوم المساعد الأكبر في تقوية جهاز المناعة ويستعين به كثيرون في الحمية الغذائية لإنقاص الوزن، إضافة إلى أثره الإيجابي على البشرة، فضلا عن مساهمته في تحسين رائحة الجسم.

ومن الفوائد المزهلة للثوم والتي من الممكن أن تحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا:

إنقاص الوزن

يعزز الثوم عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من حرق الدهون، نظرًا لاحتوائه على فيتامين B6.

تقوية جهاز المناعة

أوصت المجلة الألمانية بتناول الثوم بشكل منتظم، وذلك لاحتوائه على فيتامينات وزيوت وأحماض أمينية مفيدة للجسم، فضلا عن مادة الأليسين المضادة للالتهابات، وهو ما له أثر إيجابي في تغزيز جهاز المناعة.

حماية البشرة

يحمي الثوم البشرة من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما يعزز من إنتاج الكولاجين الطبيعي لبشرة نضرة وناعمة.

خفض ضغط الدم

يساعد الثوم على توسعة الأوعية الدموية وخفض نسبة الكوليسترول، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.