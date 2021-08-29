أمانة الرياض: إزالة المركبات المهملة بعد الإبلاغ عنها بـ 10 أيام (فيديو)

محررو المناطق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن طريقة التعامل مع البلاغات الواردة بشأن المركبات المهملة في شوارع المنطقة.

وأكدت أمانة الرياض خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر” أنها تقوم بالتدقيق في البيانات الواردة عن المركبة.

وأشارت إلى استجابتها للبلاغات التي ترد إليها، حيث يتم وضع الملصقات على السيارة المهملة، ومن ثم تقوم بإزالتها خلال مدة لا تتجاوز الـ10 أيام.