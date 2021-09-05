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لأصحاب ضغط الدم.. 3 نصائح لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا

لأصحاب ضغط الدم.. 3 نصائح لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1022345
محررو المناطق:

رد حساب «صحة جدة» على سؤال لأحد المتابعين عبر تويتر، حول ما الذي يجب فعله لتقليل خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا، خاصة وأنه يعاني من ضغط الدم.

 

وقال الحساب، في معرض رده، إنه «إذ كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم فإن أهم خطوة يمكنك اتخاذها هي التحكم فيه، واتبع خطة العلاج التي وضعتها مع طبيبك، لحماية نفسك من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم.

 

وأضاف: الالتزام بتناول الأدوية وتغيير نمط الحياة يمنع او يقلل المشكلات الصحية التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم، وبالأخير، تناول اللقاح لحمايتك من الإصابة الشديدة والمضاعفات الخطيرة.

 

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