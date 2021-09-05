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الأردن يدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على المملكة 

الأردن يدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على المملكة 

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الأردن يدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على المملكة 

الأردن يدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على المملكة 
http://almnatiq.net/?p=1022362
المناطق_ وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف المنطقة الشرقية وجازان ونجران، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلّف أضراراً ماديةً.

 

وأكدّ الناطق المتحدث باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

 

وشدّد على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وأنّ أي تهديد لأمنها هو تهديدٌ لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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