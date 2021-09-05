احدث الأخبار

بعد عودة الدراسة.. «خبيرة» تكشف أطعمة تنشط عمل المخ صباحاً
أبرز المواد
 السلاحف «الراكضة السريعة».. فيديو يغزو مواقع التواصل.. ما حقيقته؟
أبرز المواد
 عالم أمريكي: كان بالإمكان منع وقوع كارثة وباء كورونا لو فعلت الصين هذا الأمر
أبرز المواد
 احذر.. متابعة شخصيات على قوائم الإرهاب عقوبتها السجن 8 سنوات
أبرز المواد
 مدير فرع الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد هيئة محافظة العقيق
المناطق
 «التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي تجاه هجمات الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 إنقاص الوزن أبرزها.. 4 فوائد كبيرة لتناول الثوم يوميًا
أبرز المواد
 العراق.. مقتل 13 شرطيا في هجوم لداعش قرب كركوك
أبرز المواد
 اليوم.. النصر في مواجهة الفيصلي على ملعب «مرسول بارك»
أبرز المواد
 الأولمبي السعودي يهزم منتخب عُمان بثلاثية
الرياضة
 تتضمن 288 برنامجا.. تعليم مكة يطلق الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 مسك تحتفل بختام مسار الجوف لبرنامج صوت الشباب بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف
منطقة الجوف
بعد عودة الدراسة.. «خبيرة» تكشف أطعمة تنشط عمل المخ صباحاً

بعد عودة الدراسة.. «خبيرة» تكشف أطعمة تنشط عمل المخ صباحاً

أبرز المواد
السلاحف «الراكضة السريعة».. فيديو يغزو مواقع التواصل.. ما حقيقته؟

السلاحف «الراكضة السريعة».. فيديو يغزو مواقع التواصل.. ما حقيقته؟

أبرز المواد
عالم أمريكي: كان بالإمكان منع وقوع كارثة وباء كورونا لو فعلت الصين هذا الأمر

عالم أمريكي: كان بالإمكان منع وقوع كارثة وباء كورونا لو فعلت الصين هذا الأمر

أبرز المواد
احذر.. متابعة شخصيات على قوائم الإرهاب عقوبتها السجن 8 سنوات

احذر.. متابعة شخصيات على قوائم الإرهاب عقوبتها السجن 8 سنوات

أبرز المواد

الأولمبي السعودي يهزم منتخب عُمان بثلاثية

الأولمبي السعودي يهزم منتخب عُمان بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=1022415
المناطق - واس:

نجح  المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا في التغلب على منتخب عُمان بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن المعسكر الإعدادي في الرياض.

 

وتمكن اللاعب فراس البريكان من إحراز الهدف الأول للأخضر في الدقيقة السادسة، في حين أضاف زميله فراس الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ29، وسجل محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة الـ90.

 

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، حمد اليامي، نايف الماس، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، فراس الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، خالد الغنام وفراس البريكان.

 

وأجرى الجهاز الفني على مدار الشوط الثاني تبديلات عدة بدخول نواف العقيدي، نواف بوشل، مشعل الصبياني، خليفة الدوسري، حازم الزهراني، منصور البيشي، بدر منشي، عبدالإله الشمري، حسين العيسى، هيثم عسيري، حسن آل سليس ومحمد مران.

 

يُذكر أن معسكر “الأخضر” في الرياض، الذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، يُقام تحضيرًا للمشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*