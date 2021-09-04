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«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي تجاه هجمات الحوثي الإرهابية

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«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي تجاه هجمات الحوثي الإرهابية

«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي تجاه هجمات الحوثي الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=1022432
المناطق- واس:

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران بالمملكة، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

 

وأشاد الأمين العام، بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاث صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية يوم أمس، مما تسبب أثناء عملية الاعتراض في تناثر شظايا حي «ضاحية الدمام»، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديان وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.

 

وجدد الحجرف، تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم، لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية.

 

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