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مدير فرع الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد هيئة محافظة العقيق

مدير فرع الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد هيئة محافظة العقيق

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مدير فرع الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد هيئة محافظة العقيق

مدير فرع الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد هيئة محافظة العقيق
http://almnatiq.net/?p=1022440
المناطق - الباحة:

أجرى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، جولة تفقدية بهيئة محافظة العقيق.

 

وتابع خلال الجولة سير العمل الميداني والتوعوي ومستجداته، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد ، وعودة الطلاب والطالبات لكافة مراحل التعليم.

 

كما التقى بالعاملين بالهيئة وحثهم على بذل مزيد من الجهد ميدانياً وتوعوياً مشدداً على تكثيف برامج ودروس الأمن الفكري لمنسوبي الهيئة وأفراد المجتمع.

 

و أكد الشيخ “شراحيلي” أن هذه الزيارات تأتي بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند سعياً للارتقاء بالعمل الميداني والإداري.

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