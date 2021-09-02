عالم أمريكي: كان بالإمكان منع وقوع كارثة وباء كورونا لو فعلت الصين هذا الأمر

المناطق- وكالات:

في تناقض واضح عما أعلنته الصين، كشف عالم أميركي بارز إنه سمع للمرة الأولى عن تفشي فيروس كورونا، قبل أسبوعين، من أول تحذير أطلقته بكين في عام 2019 بشأن الجائحة التي اجتاحت العالم.

والتزمت الصين برواية رسمية، تقول إنه قبل الإعلان الرسمي عن الوباء في مدينة ووهان، لم يكن هناك سوى 5 مصابين بكورونا فقط، في وقت يعتقد فيه كثيرون، أنه كان بالإمكان منع وقوع كارثة الوباء، في حال عملت أنظمة الإنذار بشكل صحيح.

وخلال فيلم وثائقي للجامعة عن الوباء، قال البروفيسور ليبكين، إنه سمع للمرة الأولى عن وباء كورونا في 15 ديسبمر عام 2019، وكرر التاريخ مرة أخرى للتوضيح، الأمر الذي يتناقض بشكل واضح مع إعلان بكين عن الجائحة في أواخر الشهر ذاته.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنها لم تتلق تنبيها من الصين لمدة 16 يوما، بعد أن دقت تايوان ناقوس الخطر بشأن الفيروس الجديد، وساعد هذا التأخير، كما يقول نقاد الصين، في تفشي الفيروس بسرعة كبيرة حول العالم.

وعمل البروفيسور ليبكين، في بكين مدة من الزمن، كما كرّمته الحكومة الصينية لدوره في مواجهة فيروس «سارس». ويقول ليبكين إنه سمع عن الفيروس في منتصف ديسمبر، لافتا إلى أنه كان «يتتبع المرض مع أصدقائه هناك في مراكز السيطرة على الأمراض والحكومة الوطنية».